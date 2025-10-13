Archivo - Carrefour y Cruz Roja colaboran para asistir a 800 afectados por las inundaciones en Tarragona - CRUZ ROJA - Archivo

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carrefour, a través de su Fundación, y Cruz Roja Española han activado de nuevo su "Convenio de Respuesta Inmediata en Situaciones de Emergencia", en esta ocasión para asistir a las más de 800 personas afectadas por las inundaciones registradas en la provincia de Tarragona, informan en un comunicado este lunes.

Este episodio meteorológico ha obligado a evacuar a cientos de ciudadanos y han dejado a numerosos viajeros bloqueados en sus desplazamientos por carretera y tren, debido a cortes en las vías y a la suspensión del servicio ferroviario.

En total, más de 800 personas afectadas han podido ser asistidas durante esta madrugada gracias a este "Convenio de Respuesta Inmediata en Situaciones de Emergencia", formalizado entre Cruz Roja y Carrefour en el año 2001, mediante el apoyo psicológico y la donación de alimentos y artículos de primera necesidad.