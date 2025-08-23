La cartoteca digital de Catalunya ofrece casi 100.000 archivos en alta resolución

Un plano de la ciudad de Barcelona el año 1861 - INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Las imágenes son de alta resolución y pueden usarse libremente para estudio e investigación

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entidad adscrita al Departament de Territorio de la Generalitat, dispone de una cartoteca de casi 100.000 archivos en alta resolución accesible desde su página web, informa este sábado en un comunicado.

La Cartoteca de Catalunya, creada en 1985, lleva 20 años ofreciendo un catálogo digital público con mapas, fotografías, libros y fondos documentales relacionados con el territorio.

Todas las imágenes de la cartoteca se pueden descargar en alta resolución y se puede hacer uso libre de ellas para fines de estudio e investigación.

Hoy día, la colección recoge patrimonio cartográfico y documental de Catalunya y el resto del mundo, abarcando diferentes épocas y formatos, desde mapas o atlas del siglo XV hasta documentos actuales.

Además, la cartoteca sigue en expansión con los fondos de figuras como Pau Vila, Leonor Ferrer y, próximamente, el fondo de diapositivas del geólogo Jordi Corominas y una parte del legado documental de Eduard Brossa i Trullàs, cartógrafo y litógrafo del siglo XIX e inicios del XX.