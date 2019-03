Casado defiende que su ley de lenguas facilitará que "grandes médicos" vayan a Cataluña

Actualizado 28/02/2019 21:39:59 CET

LLEIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que la ley de lenguas que incluirá en su programa electoral para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas y las lenguas cooficiales no sean un requisito excluyente al opositar sino un mérito permitirá "que grandes médicos o profesores o funcionarios vengan a Cataluña aunque desconozcan la lengua cooficial".

Casado ha hecho estas declaraciones en la sede del PP de Lleida acompañado del candidato de su partido en las elecciones municipales, Xavier Palau, y ha asegurado que con esta iniciativa se facilita la movilidad funcionarial.

"No es justo que un catalán pueda concursar a una plaza pública en Madrid y que un madrileño tenga dificultad o directamente no pueda concursar a un empleo público en Cataluña", ha afirmado.

Ha añadido que el PP quiere que "la lengua oficial de todos los españoles también se vea en la señalización urbana e interurbana, y su uso es compatible con las lenguas oficiales".

Casado ha avanzado que seguirá haciendo propuestas en esta línea "para recuperar el 'seny' y esa Catalunya que siempre ha mirado al mundo y no se ha empequeñecido".

El líder popular ha dicho que fuera de la ley no puede haber nada y "que igual que en Lleida no se puede decidir por el resto de los catalanes o en un barrio de Barcelona no se puede decidir lo que pase en toda la ciudad, en Cataluña no se puede decidir sobre lo que tiene que ser España porque eso lo tienen que decidir todos los españoles".

"No existe el derecho a decidir pero sí existe el derecho a que no decidan por los demás, y eso es lo que nosotros reivindicamos y lo hacemos con absoluta moderación", ha afirmado.

Tras su discurso ante militantes del partido en Lleida, Casado ha visitado la Seu Vella para apoyar la candidatura del monumento como Patrimonio Mundial de la Unesco.