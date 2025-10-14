Castillejo (CUP) critica a Illa y Paneque por estar "celebrando actos del 12-O" durante las lluvias

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Alerta de que los acuerdos de paz en Gaza son "un negocio para ver como se continúa especulando con la guerra"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, por estar "celebrando actos del 12-O" durante el episodio de lluvias torrenciales este domingo en Catalunya.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa desde la Cámara catalana, en la que ha afirmado que, ante "carreteras caídas, trenes que no han estado en marcha hasta hace poco y la AP-7 en el estado en el que estaba", Illa y Paneque deberían haber estado al pie del cañón, en sus propias palabras.

En esta línea, ha cargado contra Paneque que, ha afirmado, estuvo "haciendo campaña por las municipales en Girona".

Ha mostrado su apoyo a los afectados por la inundaciones en las Terres de l'Ebre (Tarragona), pero ha dicho que no es suficiente con lamentarlo: "Hacen falta medidas porque mirar hacia otro lado es una imprudencia".

Por ello, ha pedido mayor inversión en los servicios públicos de emergencias, concretamente para los trabajadores del número de emergencias 112 que, dice, "hace años que están en huelga por la internalización del servicio" y también para los trabajadores de Protecció Civil, reclamando la creación de un cuerpo propio.

También se ha referido a los ayuntamientos que, a su parecer, estuvieron "solos" y ha pedido garantizar un sistema de comunicación para la coordinación en situaciones de emergencia.

Además, ha criticado que las restricciones de movilidad que se han decretado por el riesgo de lluvias e inundaciones "en lo que respecta a temas laborales, solo hablaban de recomendaciones", motivo por el que ha pedido dar seguridad jurídica a los trabajadores para que puedan quedarse en sus casas y no acudir a trabajos que no sean decretados de primera necesidad, textualmente.

ACUERDO DE PAZ PARA GAZA

En referencia al acuerdo para la paz en Gaza firmado este lunes en Egipto, ha asegurado que "no es un acuerdo de paz" porque, para ello, las dos partes se tienen que poner de acuerdo.

"Lo que vemos es que, más bien, son unos acuerdos, un negocio para ver como se continúa especulando con la guerra", ha lamentado.

Sin embargo, ha celebrado el alto al fuego y el "intercambio de rehenes por las dos partes", aunque, ha dicho, es importante reivindicar que el conflicto no ha acabado y ha llamado a participar en la huelga general convocada para el 15 de octubre para seguir presionando a los gobiernos, en sus propias palabras.

DGAIA

También se ha pronunciado sobre la decisión del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de renovar el contrato de la Fundació Resilis, una fundación, según ella, "en la que se han visto muchas irregularidades".

"Continuar como si no pasara nada, haciendo prórrogas a las mismas empresas sobre las que está puesto el foco de la corrupción parece impresentable. Aquí lo que se está haciendo es cambiar el nombre de la DGAIA, pero no las maneras de hacer", ha sentenciado.