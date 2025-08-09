Catalunya, en alerta Procicat por una ola de calor sobre todo en 9 comarcas de Lleida

Archivo - La playa del Bogatell en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El pico llegará el domingo y lunes pero habrá calor intenso hasta mediados de semana

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat tiene activada la alerta del plan Procicat por la ola de calor prevista los próximos días en el tercio oeste: desde este sábado se pueden superar los umbrales de calor intenso en las comarcas del Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià y Garrigues (Lleida).

La segunda ola de calor del verano afectará este domingo a las mismas comarcas y también a la Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona); las noches también serán tropicales en el litoral, y el lunes ya puede afectar a todo el tercio oeste catalán, informa la Generalitat en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que este sábado los valores máximos ronden o superen los 40 grados en la zona de Ponent (Lleida); y el domingo, 40 en Ponent, 37-38 en el resto del territorio, y 32-33 en el litoral central y sur.

El pico del calor se prevé entre el domingo y el lunes, con calor intenso hasta mediados de la semana próxima.

El viernes, la temperatura ya fue especialmente alta en el Pirineo y Prepirineo occidental, con máximas de 35 y 28 en los valles y 39,3 en Tremp.

Con esta alerta, el plan de actuación para prevenir los efectos de las posibles olas de calor sobre la salud (Pocs) está en fase 2.

LOS AYUNTAMIENTOS

La Generalitat ha pedido a los ayuntamientos prever lugares frescos o salas con aire acondicionado por si hacen falta y tener especial vigilancia de los mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos; personas con discapacidad física o psíquica y movilidad limitaa; personas que deban estar o hacer actividad al aire libre (incluido trabajar) y enfermos crónicos.

También ha recordado que los ciudadanos tienen a su disposición refugios climáticos: espacios públicos que pueden servir de refugio en situaciones meteorológicas extremas.