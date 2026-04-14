Catalunya declara Bien Cultural el archivo del Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda posterior al Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordado declarar como Bien Cultural de Interés Nacional el archivo del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, en Barcelona, que constituye uno de los fondos documentales monásticos "más relevantes de Catalunya".

Los documentos constituyen "una fuente imprescindible" para el estudio de la historia social de Catalunya desde la baja edad media hasta el inicio de la época contemporánea, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La declaración de Bien Cultural de Interés Nacional del archivo permite completar la protección jurídica del conjunto patrimonial acumulado por la institución acumulado desde su fundación por Jaime II y Elisenda de Montcada.

SUBVENCIONES A INSTITUCIONES CULTURALES

En el mismo Consell Executiu, el Govern ha aprobado conceder subvenciones, a través de la Conselleria de Cultura, a varias instituciones culturales por un valor total que supera los 2 millones de euros.

Los beneficiarios son la Fundación Miró (700.591 euros), la Fundación Privada Antoni Tàpies (578.000 euros), el Consorcio del Gran Teatre del Liceu (450.000 euros) y el Turó de la Seu Vella de Lleida (310.000 euros).