Catalunya paraliza cerca de 127.000 dosis tras la suspensión de AstraZeneca

Vergés manda un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha concretado este lunes que pospondrán la vacunación de cerca de 127.000 personas tras la suspensión cautelar de dos semanas de la vacuna de AstraZeneca del Covid-19.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, en la que ha abogado por esperar a las deliberaciones del comité de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, pos sus siglas en inglés)

España ha suspendido de manera "cautelar y temporalmente" durante unas dos semanas la administración de la vacuna de AstraZeneca, tras detectarse casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado.

De hecho, la Agencia Española del Medicamento ha confirmado que este fin de semana se ha producido un caso de trombosis de senos venosos a un paciente español que había recibido la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca.

Catalunya tenía un total de 127.000 existencias de la vacuna de AstraZeneca para las próximas semanas, de las cuales 37.000 han llegado este lunes para avanzar en la campaña de vacunación que, en el caso de esta vacuna, está dirigida a los colectivos profesionales esenciales.

MENSAJE DE "TRANQUILIDAD"

Vergés ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha asegurado, textualmente, que los casos de trombosis de senos venosos son muy poco frecuentes, aunque ha dicho que es correcto y necesario investigarlos.

"Por principio de prudencia se suspende", ha insistido la consellera sobre unos acontecimientos clínicos que, de las seis millones de dosis de AstraZeneca administradas en Europa y de las 11 millones en el Reino Unido, solo se han registrado en 14 personas.

Ha defendido que el sistema de farmacovigilancia europeo está "funcionando muy bien" y ha reivindicado que el plan de vacunación sigue en Catalunya con las vacunas de Pfizer y de Moderna dirigidas a personas mayores de 80 años y grandes dependientes.

PASOS A SEGUIR

Argimon ha precisado que en estas próximas dos semanas lo primero que tienen que identificar los responsables de la vacunación es "si hay o no una coincidencia en el tiempo" en relación a los casos de trombosis.

También tienen que determinar si hay una relación de causa y efecto, es decir, si la vacuna causa este acontecimiento adverso y, por último, si "el beneficio/riesgo es favorable o no" para determinar si tienen que seguir administrando la vacuna o no.

"Esta suspensión cautelar no quiere decir que la vacuna no sea efectiva y que el beneficio/riesgo sea desfavorable. No lo sabemos todavía. Es muy importante lo que diga la EMA", ha argumentado Argimon.