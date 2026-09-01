Catalunya pide al Gobierno acompañar de "recursos económicos" la acogida de migrantes de Ceuta

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS
BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Ejecutivo catalán ha trasladado al Gobierno central que la acogida de migrantes de Ceuta "debe venir acompañada de recursos económicos" y humanos.
En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha concretado que el Govern no ha hablado "de una cuota o de una cifra" concreta de personas que puede acoger Catalunya, sino que esta acogida se acompañe de recursos económicos y humanos.
"No hay ninguna cifra sobre la mesa, no se ha hablado de ninguna cifra, sino de la voluntad del Govern de Catalunya de acompañar al Gobierno de España con lo que podamos", ha subrayado Paneque, que ha compartido la opinión del líder de ERC, Oriol Junqueras, de que Catalunya no puede acoger infinitamente.
Paneque ha defendido la necesidad "de colaborar, de ayudar cuando se da una situación de este tipo y que cada comunidad pueda poner los recursos de manera solidaria", tras lo que ha insistido en que no se trata solamente de poner una cuota, sino de que haya recursos económicos y humanos vinculados para hacer la acogida de la mejor manera posible.
ACUSA A VOX DE INSOLIDARIDAD
"No se trata de asignar una cifra a cada comunidad autónoma, se trata de que vengan recursos acompañando", ha destacado la portavoz del Govern, que ha acusado a algunos representantes de Vox de hacer declaraciones de insolidaridad.
También ha asegurado que Catalunya continuará ayudando "en lo que se pueda" tras la crisis en Ceuta, y ha reclamado que se cumpla la legalidad y que haya un orden en la gestión de las fronteras.
La portavoz del Ejecutivo catalán ha sostenido que, en la gestión de estas fronteras, la UE tiene un papel "necesario" y ha reivindicado los valores de solidaridad y acogida.
Paneque también ha llamado a hacer una reflexión "sobre el lenguaje, sobre las expresiones que se utilizan y también la necesaria solidaridad con Ceuta", después de recordar que murieron 150 personas al intentar atravesar a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta.
CONCENTRACIONES DE APOYO
Ha explicado que no está previsto que ningún representante del Govern acuda a alguna concentración de apoyo a Ceuta este miércoles, y ha insistido en que el Ejecutivo catalán interpreta que esta solidaridad pasa por "el apoyo sanitario y en el ámbito de la acogida".
"Lo peor que podría pasar es que se politizase, si no se ha hecho ya, una situación de este tipo por parte de PP y Vox", ha afirmado Paneque, que considera irresponsable utilizar esta crisis para generar confrontación.