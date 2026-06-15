Catalunya prevé más de 600 controles de alcoholemia en Sant Joan y un 50% más de bomberos

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en la presentación del dispositivo para Sant Joan - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado este lunes el despliegue de más Mossos d'Esquadra de cara a la verbena de Sant Joan del próximo 23 de junio, en la que se prevén realizar un total de 678 controles de alcohol y drogas, así como el refuerzo M1 de los Bombers por el elevado riesgo de incendio, que contempla un 50% más de efectivos respecto a guardias ordinarias.

Bajo el lema 'No petis la revetlla', el mismo que Protecció Civil elaboró el año pasado, el Departamento prevé concienciar a la ciudadanía a través de un conjunto de consejos e indicaciones para evitar la compra de petardos en lugares no autorizados, no lanzarlos a menos de 500 metros del bosque y no encender hogueras en puntos no autorizados por ayuntamientos.

Así, los parques de bomberos de Catalunya tendrán más efectivos respecto al resto del año, cuyo refuerzo se prevé entre las 19.00 horas del 23 hasta las 21.00 del 24, donde los efectivos trabajarán ante un escenario con "más combustible" tras las últimas lluvias.

De hecho, la consellera ha pedido la colaboración ciudadana para evitar incendios forestales que puedan producirse por el lanzamiento de pirotecnia y las hogueras, después de un fin de semana en el que se han registrado diversos incendios en la provincia de Lleida: "Toda prevención es poca".

REFUERZO DEL GRAF Y EPAF

En este sentido, el cuerpo de bomberos también verá reforzado su dispositivo al contar con más operativos del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (Graf) y los Equipos de Prevención Activa Forestal (Epaf), así como el despliegue de más de 200 Agents Rurals por todo el territorio.

La consellera ha apuntado que en la verbena del año pasado los operarios del 112 recibieron 1.356 avisos entre las 20.00 del 23 y las 8.00 del 24, por lo que también se incrementará la plantilla de gestores de las salas CAT112 de Reus (Tarragona) y Barcelona.

OPERACIÓN SALIDA

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha diseñado su propio dispositivo que empezará el fin de semana previo a Sant Joan, en el que se prevé la salida de unos 610.000 vehículos del área de Barcelona y un regreso de 290.000.

De hecho, Parlon ha afirmado que el hecho de que Sant Joan sea un miércoles puede condicionar un poco la movilidad, si bien ha señalado que igualmente habrá gente que se organice un puente para estar más días fuera.

Así, Trànsit prevé medidas de ordenación del tráfico típicas en dispositivos como este, en el que se prevé la instalación de carriles adicionales en la AP-7 y la C-32, así como la restricción de circulación para vehículos pesados, especialmente el día 24.