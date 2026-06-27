Catalunya recibe 110.509 solicitudes de preinscripción a FP para el próximo curso

Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 27 junio 2026 12:54
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BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha registrado 110.509 solicitudes para cursar el primer año de los ciclos formativos de grado medio y grado superior durante el curso 2026-27.

Esta cifra (que son 2.747 solicitudes más que el mismo periodo del año pasado) se divide en 58.379 peticiones para grado medio y 52.130 para grado superior, informa el Govern este sábado en un comunicado.

Como novedad del proceso, 97.597 aspirantes (88,3%) ya han aceptado en su solicitud recibir una propuesta de asignación alternativa si no obtienen plaza en sus opciones preferidas: este mecanismo permite abrir la puerta a vacantes que quizás el alumno desconoce al inscribirse.

RICARD COMA Y LAURA BRUNET

El director general de Ordenación e Integración de la FP, Ricard Coma, ha afirmado que este resultado "manifiesta la prioridad de los jóvenes por estudiar Formación Profesional por delante de otras opciones" y que el nuevo proceso busca maximizar las asignaciones para responder a un mercado laboral que demanda talento calificado.

La directora general de Atención a la Comunidad Educativa, Laura Brunet, ha asegurado que esta medida "permitirá que personas que en años anteriores hubieran quedado sin asignación ahora puedan tener una alternativa similar".

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