Catalunya recibirá en las próximas horas las vacunas de DNC, que suministrará en dos tandas

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - EUROPA PRESS

Ordeig asegura que todos los técnicos están "a punto"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que las vacunas de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) llegarán "en las próximas horas" a Catalunya y ha explicado que las suministrarán en dos tandas simultáneas.

En declaraciones a los medios en el Parlament, ha detallado que las vacunas están siendo transportadas desde un laboratorio francés y que los veterinarios y técnicos de la Generalitat están "a punto" para empezar el proceso cuando lleguen.

"Todo el mundo está movilizado", ha defendido el conseller, que ha dicho que cuando las vacunas lleguen a Catalunya solo quedará una hora de transporte hasta el lugar del contagio.

Una vez recibidas, dos equipos trabajarán de manera simultánea: el primero actuará en los primeros 20 kilómetros desde el punto de contagio y el segundo en el resto granjas que están dentro del radio de 50 kilómetros de las dos explotaciones afectadas del Alt Empordà (Girona).

En total, se vacunará a más 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, de 700 granjas: "Todo el mundo a trabajar día y noche para intentar vacunar lo más rápido posible", ha dicho.

Ordeig ha detallado que, de momento, se mantiene la cifra de dos casos detectados, mientras que continúan con las inspecciones.

NO HACER CASO A LOS RUMORES

Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la productividad de los animales, pero que no supone ningún peligro para las personas --ni por contacto ni por consumo de productos--, ni para otros animales, salvo los búfalos.

El conseller ha instado a la ciudadanía a que "no haga caso de los rumores" y se informe por los canales oficiales.