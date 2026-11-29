Papeletas de diferentes partidos políticos al Congreso de cara a las elecciones generales del 29N, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha completado a las 9.50 la apertura de colegios y mesas electorales en las cuatro demarcaciones, tras alcanzarse el 100% a esa hora en Barcelona.

Aunque a las 9 habían abierto casi todas las mesas en Catalunya, a las 9.47 faltaban mesas por abrir en Barcelona: estaban abiertas el 99,46%.

A las 9.30 se había alcanzado el 100% de mesas abiertas en Girona, Lleida y Tarragona, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Son 2.674 colegios con 9.076 mesas: Barcelona tiene 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, 359 y 1.072; Girona, 389 y 894; Lleida, 313 y 562.

Hay 5.926.487 catalanes llamados a las decimoséptimas elecciones generales en España: 223.028 más que en los comicios del 23 de julio de 2023.