La Cátedra Abertis entrega el XI Premio Internacional en Puerto Rico

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Abertis ha entregado su XI Premio Internacional de Gestión de Infraestructuras y Seguridad Vial a los mejores trabajos de investigación universitaria entre los países miembros de la Red Internacional de las cátedras, y al mejor trabajo local de Puerto Rico.

En un comunicado este jueves, Abertis ha explicado que se reconocen los mejores trabajos de estudiantes de máster y doctorado de universidades de España, Francia, Italia, Brasil, Chile, México y Puerto Rico.

Cada año se selecciona a los ganadores internacionales en una ceremonia que tiene lugar en un país distinto, y en esta edición se ha celebrado en Puerto Rico.

PREMIADOS

El español Fernando Romero ha recibido el XI Premio Internacional de Gestión de Infraestructuras por su tesis doctoral 'Demand management measures in suburban areas with a toll highway alternative: impact on travel choices'.

Este trabajo tiene como objetivo comprender mejor como afectan las distintas estrategias GTD (Geometric Dimensioning and Tolerancing) a la movilidad en los entornos suburbanos donde existe alternativa de autopistas gratuitas y de peaje compitiendo entre ellas.

El español Javier Pérez se ha alzado con el primer premio en la modalidad de Seguridad Vial por su tesis 'Development and implementation of active safety systems in vehicles using spiking neutral networks'.

El trabajo de Pérez se ha centrado en el ámbito de la dinámica de vehículos, concentrando el estudio en los sistemas de seguridad activa.

También ha recibido este galardón la chilena Sandy Bolufé por su tesis 'Design and evaluation of adaptative beaconing algorithms for cooperative vehicular safety systems', basada en el uso de

algoritmos para incorporar sistemas de seguridad cooperativos.

La puertorriqueña Kettsy García Santiago también ha visto reconocido su trabajo de investigación titulado '1D and 2D Hydraulic Modeling to Estimate Bridge Scour: A Case Study'.

SOLUCIONES INNOVADORAS

El consejero delegado de Grupo Abertis, José Aljaro, ha dicho que es necesario encontrar soluciones innovadoras para alcanzar en un futuro la movilidad "que permita mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la seguridad de los ciudadanos y la protección del entorno".

Han participado en el acto de entrega el coordinador internacional de la Red de Cátedras, José Manuel Vassallo; el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao.

También lo ha hecho el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin E. González Montalvo; el Embajador de España en los Estados Unidos, Santiago Cabanas, y el Cónsul de España en Puerto Rico, Josep María Bosch Bessa.

Por parte del ámbito académico participaron representantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, a través del director de la Cátedra Abertis Puerto Rico, Benjamín Colucci y representantes de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

La red de Cátedras Abertis está formada por las establecidas en España (Universidad Politécnica de Madrid), Francia (École des Ponts-ParisTech), Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico), Chile

(Pontificia Universidad Católica de Chile) y Brasil (Universidad de São Paulo).

Desde hace un año, se han incorporado a la Red México, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e Italia, con la Universidad de Padua.