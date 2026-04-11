Cautro detenidos por atracar comercios con coches robados en municipios de Tarragona y Lleida

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS - Archivo

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal que atracaba comercios con vehículos robados que posteriormente quemaban en las comarcas de Urgell, Les Garrigues (Lleida) y la Conca de Barberà (Tarragona) en una operación con cuatro detenidos, según han informado este sábado mediante un comunicado.

La investigación se ha saldado con la detención de tres hombres y una mujer, de entre 25 y 39 años, en L'Espluga de Francolí (Tarragona), Tàrrega y Cervera (Lleida), por su presunta implicación en robos con violencia en estancos y supermercados.

El grupo sustraía vehículos mediante un dispositivo electrónico que manipulaba el sistema de seguridad de los coches, que después utilizaban para desplazarse hasta los establecimientos donde cometían los atracos, en algunos casos en un corto intervalo de tiempo.

Tras cometer los robos, los investigados quemaban los vehículos en una misma zona para eliminar pruebas, un patrón que, según los investigadores, repetían de forma rápida y sistemática para dificultar su identificación.

La investigación, que se inició tras varios robos cometidos a mediados de marzo en comarcas de Lleida y Tarragona, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.