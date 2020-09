CC.OO. y UGT de Catalunya ven "desproporcionada" la inhabilitación de Torra y piden elecciones

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya han considerado "desproporcionada" la decisión del Tribunal Supremo (TS) de este lunes de confirmar la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia y han pedido elecciones con la máxima celeridad.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han afirmado que la sentencia del TS es "una nueva expresión de la judicialización de la política" y han insistido en que la solución al encaje de Catalunya en España pasa por el diálogo.

Asimismo, creen que la decisión de Torra de no descolgar la pancarta expuso a las instituciones catalanas a "una tensión no procedente", y que llegados a este punto son necesarias unas elecciones lo antes posible porque, a su parecer, la legislatura está agotada y para que los retos de la pandemia no tenga que gestionarlos un gobierno interino.