El CDRA busca consolidar a Barcelona como "hub intercontinental" con el foco en Asia y América

Gil junto a Nadal, Martí y Valenzuela en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA) busca consolidar a la capital catalana como "hub intercontinental" con más compañías y destinos estratégicos para el territorio, especialmente enfocado en mercados como Asia-Pacífico, China, Japón, India, Norteamérica y Latinoamérica.

Lo han constatado este lunes en rueda de prensa la teniente de alcalde de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil; la directora del Aeropuerto, Eva Valenzuela; el tercer vicepresidente de la Cámara de Barcelona y miembro del consejo de Fira de Barcelona, Miquel Martí, y el secretario de Movilidad de la Generalitat y presidente de CDRA, Manel Nadal.

Entre las rutas prioritarias no servidas para 2030, destacan destinos como Tokio, Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila, Lima o Lahore, teniendo en cuenta la combinación entre la demanda, el interés estratégico y la oportunidad de desarrollo, junto a otros 79 destinos con interés elevado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)