El CEC pide "vigilancia ante el repunte inflacionista" derivado del conflicto en Oriente Medio

Archivo - El decano del CEC, Carlos Puig de Travy, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha pedido "vigilancia ante el repunte inflacionista" derivado del conflicto en Oriente Medio y ha advertido que la subida del IPC deteriora los niveles de renta real de las familias, informa este martes en un comunicado.

El decano de la entidad, Carles Puig de Travy, señala que los datos del mes de marzo "tensionan la economía y mantienen la brecha de precios" entre España y la eurozona, incidiendo en la competitividad.

En este sentido, ha señalado que las próximas semanas y meses pueden ser complejos en cuanto al impacto negativo del conflicto bélico "dado que la inflación seguirá teniendo un comportamiento negativo y posiblemente el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos de interés".