La Cecot y Laboral Kutxa colaboran para impulsar el acceso a financiación de empresas y autónomos

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BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Cecot y Laboral Kutxa, la banca cooperativa vinculada al grupo Mondragon, han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el acceso a financiación de las empresas y de los autónomos y "contribuir así a la competitividad y el desarrollo sostenible del tejido empresarial catalán".

El director de zona de Laboral Kutxa, Eduardo Elizalde, y el director de empresas en Catalunya, Luis Candial Ema, han firmado el acuerdo con el presidente de la Cecot, Xavier Panés, informa la patronal en un comunicado este viernes.

La alianza permitirá potenciar el acompañamiento financiero que Cecot ofrece a las empresas a través de su Oficina de Financiación, Ayudas y Subvenciones, un servicio especializado que asesora a empresas y personas autónomas en la búsqueda de recursos para impulsar proyectos de crecimiento, inversión o circulante.

Panés ha destacado que la actividad empresarial "se desarrolla hoy en un entorno de incertidumbre donde se necesita información, criterio y herramientas para tomar decisiones sólidas" y ha valorado que la alianza con Laboral Kutxa permite reforzar el acompañamiento a empresas y facilitar recursos para que puedan desarrollar sus proyectos con más estabilidad y garantías.

Laboral Kutxa también apoyará el Foro Industrial de la Cecot, del que es patrocinador, que celebrará su próxima edición el 5 de junio bajo el lema 'Robótica para dar el salto competitivo: tecnología, talento y sostenibilidad para impulsar el futuro del sector', y pondrá el foco en las últimas novedades en robótica, tecnología y sostenibilidad.