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BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha pedido que el Estado asuma todo el coste de aumentar a 10 días el permiso por muerte de familiares y ha lamentado que el Consejo de Ministros lo aprobara este martes "al margen del diálogo social".

El presidente de Cecot, Xavier Panés, ha asegurado que negociar "no significa impedir que se amplíen derechos", sino hacerlos sostenibles y efectivos, informa la patronal este martes.

Para Cecot, "si se crea por ley un nuevo derecho de protección social, su financiación no tiene que recaer automáticamente sobre la empresa".

"Otra cuestión es que, en el marco del diálogo social, empresas y sindicatos puedan negociar las condiciones, la duración u otras fórmulas de aplicación", añade la patronal.

Cecot apoya que los trabajadores tengan tiempo para afrontar una muerte pero ha criticado que el debate se limite a "determinar unilateralmente un número de días de permiso".

Considera que se debe abordar "cómo proteger adecuadamente a la persona, cómo garantizar la continuidad de la actividad y cómo distribuir el coste de esta protección entre empresas y la Administración".

También alerta de que el impacto de esta ampliación en las pequeñas empresas "no se limita al coste salarial de los días de la ausencia", y ha pedido tener en cuenta la previsibilidad de las ausencias, las posibilidades de sustitución del trabajador y las dimensiones de las empresas.