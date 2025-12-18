Celta, Universidade de Vigo y EUSES-Vigo (Metrodora) renuevan su alianza para impulsar Celta360

La presidenta del Celta, Marián Mouriño (c); el presidente de Metrodora, Jordi Roche, y la rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa (i) - METRODORA

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Celta y la Universidadde de Vigo han formalizado un nuevo acuerdo de colaboración en el marco del proyecto Celta360, "consolidando una relación que une deporte, educación, investigación y comunidad", y que se desarrollará de la mano de EUSES Vigo, perteneciente al grupo Metrodora, que ya participa en la dimensión académica del proyecto, informan los impulsores en un comunicado este jueves.

Con esta alianza, Celta360 no solo ampliará su impacto formativo, sino que también contribuirá al desarrollo deportivo, tecnológico y comunitario de la región, construyendo un espacio donde el aprendizaje, la investigación y el deporte se refuercen mutuamente para el beneficio de todos.

El convenio establece que el Celta, a través de Celta360, colaborará con la Universidade de Vigo para promover actividades conjuntas en educación, investigación y desarrollo comunitario, y el acuerdo formaliza la adscripción del proyecto a la Universidade, lo que permitirá que, una vez autorizadas por las autoridades competentes, se impartan enseñanzas conducidas a la obtención de títulos oficiales expedidos por la Universidade de Vigo.