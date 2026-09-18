Centenares de Bombers de la Generalitat reclaman en Barcelona mejores condiciones y recursos

Centenares de bomberos recorren Barcelona para reclamar mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos en materia de prevención de riesgos - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 Bombers de la Generalitat y operarios voluntarios, según cifras de la Guàrdia Urbana, y más de 1.000 según los organizadores, se han manifestado este viernes en Barcelona para reclamar condiciones de trabajo "dignas" y recursos suficientes para afrontar los servicios que deben afrontar diariamente.

La movilización, convocada por UGT-Bombers de Catalunya, CGT y Bombers Precaris en Lluita, ha empezado sobre las 10.00 horas en la plaza de Sant Jaume de la capital catalana y ha finalizado frente al Departamento de Interior.

Con botes de humo, bocinas y pancartas con mensajes reivindicando la importancia de este sector, han recorrido Via Laietana y diversas calles de la ciudad hasta la conselleria, donde han lanzado proclamas contra la gestión de Interior y el "incumplimiento" de los acuerdos vigentes.

Desde Bombers Precaris en Lluita han insistido en la situación de "precaridad y desprotección" que supone para los operarios salir a los servicios sin derechos laborales como la prevención de riesgos: "Los tóxicos también nos afectan, como a todo el resto de bomberos", explican fuentes del colectivo a Europa Press.

La movilización del cuerpo se enmarca en el proceso iniciado por el mismo colectivo ante una "situación de incumplimiento" de los acuerdos 2023-26, especialmente en las carencias en materia de prevención de riesgos laborales.