Unos 2.200 docentes se manifiestan en Barcelona para reclamar la reversión de los recortes

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 20%

Unos 2.200 profesores y maestros, según la Guardia Urbana, y 6.000, según los sindicatos, se han manifestado este jueves por el centro de Barcelona para reclamar a la Generalitat la reversión de los recursos educativos dentro de la huelga unitaria convocada por Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical·CSC, Aspepc·Sps, CGT y UGT.

Bajo el lema 'Ve d'una hora i va de ràtios' (Viene de una hora y va de ratios), los sindicatos han reclamado al Govern la recuperación de una hora lectiva para volverlos a situar en 18 en Secundaria y 23 en Primaria.

Los sindicatos, al inicio de la manifestación en plaza Universitat que ha llegado a la plaza Sant Jaume, han lamentado que la Generalitat no haya atendido sus demandas, han criticado que en las reuniones de mediación no presentara ninguna propuesta y han vuelto a reclamar un decreto ley para hacer frente a las demandas de la comunidad educativa.

Desde Ustec·Stes, Ramon Font ha asegurado que la huelga es un "mensaje" a la Generalitat para que rectifique su política educativa, ha recordado que desde 2010 hay 62.939 alumnos más por solo 329 docentes más y ha añadido que serían necesarios 7.200 profesores más para tener la capacidad de servicio de hace nueve años.

Ha remarcado que todavía hay tiempo para revertir la situación antes del 1 de septiembre, y ha lamentado la actitud, que ha definido de "thatcherismo", del departamento en la mediación para evitar la huelga sin hacer ninguna propuesta.

Marta Tejedor (CC.OO.) ha recordado al Govern que queda por recuperar una de las horas lectivas de los docentes anteriores a los recortes, y ha lamentado que el departamento no haya querido negociar.

Marina Sureda (Intersindical·CSC) ha subrayado que la huelga es un "acto de fuerza" de los docentes para revertir la situación, ante la que la Generalitat tiene la oportunidad de recuperar los recortes.

En la misma línea, Xavier Masso (Aspepc·Sps) ha asegurado que los sindicatos no reclaman nada que no tuvieran antes de los recortes, y ha lamentado que se realicen decretos extraordinarios con bomberos o funcionarios: "¿Por qué no con educación? Sencillamente porque no quieren".

Miquel González (CGT) ha criticado que las plantillas han crecido a cuentagotas en los últimos años, mientras que Laia Martí (UGT) ha criticado la "inmovilidad" del Govern por no priorizar la educación.

SEGUIMIENTO DEL 20%

Durante todo el recorrido hasta plaza Sant Jaume se han coreado consignas como 'Educació i sanitat, pública i de qualitat' (Educación y sanidad, publica y de calidad), 'No és despesa, és inversió' (No es gasto, es inversión), 'On està el 6%?' (¿Dónde está el 6%?) y 'Ve d'una hora i va de ràtios', que era el lema de la pancarta.

Los sindicatos han cifrado en un 20% el seguimiento de la huelga en las escuelas e institutos públicos, y Tejedor ha asegurado que ha sido un "seguimiento desigual" ya que ha habido centros en que toda la plantilla ha hecho huelga.

Ramon Font ha asegurado que los motivos de la huelga son "compartidos" por todos los docentes, tanto si se han sumado al paro como si no.

MANIFIESTO

En el manifiesto leído ante el Palau de la Generalitat, los sindicatos han reclamado que el curso no se inicie en las mismas condiciones que este, y han considerado urgente el restablecimiento del horario lectivo anterior a los recortes, la reducción de ratios y la concreción de un calendario para revertir "todos los recortes".

Han reclamado la aprobación urgente de un decreto ley que posibilite la dotación presupuestaria para atender las demandas --el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce) lo había cifrado en 240 millones de euros--, y ha lamentado la "pasividad" del Govern, quien ha dicho que no dispone de los recursos en prórroga presupuestaria para hacer frente.