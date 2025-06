Charli xcx y Troye Sivan convierten el Primavera Sound de Barcelona en una fiesta

Su concierto ha sido la única parada en Europa del 'Sweat Tour'

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista británica Charli xcx y el cantante australiano Troye Sivan han triunfado en la primera jornada del Primavera Sound en el único concierto en Europa del 'Sweat Tour' y que ha convertido la explanada del Parc del Fòrum de Barcelona en una gran fiesta.

Estructurado en diferentes actos, Charli xcx y Troye Sivan se han ido repartiendo los tiempos, con un inicial Sivan con 'Get me started', 'What's the time where you are?' y 'My my my', al que ha seguido Charli xcx con '365', '360' y 'Von Dutch'.

En cada uno de los apartados cada uno de ellos ha ido relevándose cantando de canciones, con Troye Sivan, quien celebraba su cumpleaños, interpretando temas como 'Silly', 'In my room', 'One of your girls' y 'Honey'.

Por parte de Charli xcx --que el año pasado ya actuó en el Primavera Sound en el inicio del fenómeno 'Brat'--, la artista ha interpretado temas como 'Girl, so confusing', 'Guess', 'Apple' --con aparición de Chappell Roan en pantalla--, 'Everything is romantic' o la versión de 'I love it'.

En la parte final de la actuación, que ha contado con una treintena de temas en total, Charlie xcx y Sivan han compartido escenario para '1999' y 'Talk talk'.

Antes de la actuación de Charlie xcx y Troye Sivan, la cantante británica FKA Twigs ha desplegado en uno de los escenarios grandes los temas de su reciente 'Eusexua', mientras que la electrónica de Jamie XX ha regresado al festival con las nuevas canciones del álbum 'In waves'.

La jornada también ha contado en su turno de noche con Spiritualized recordando 'Pure Phase', álbum que cumple 30 años, los australianos Parcels y la contundencia guitarrera de los enmascarados Midnight.

SOLD OUT

El Primavera Sound continuará este viernes con una segunda jornada en la que la cabeza de cartel será Sabrina Carpenter, en un día en el que también actuarán Haim, Beach House, TV On the Radio, The Jesus Lizard, Carolina Durante, Wet Leg y Wolf Alice, entre muchos otros.

Esta edición del Primavera Sound, marcada por las cabezas de cartel Charli xcx (jueves), Sabrina Carpenter (viernes) y Chappell Roan (sábado), agotó las entradas en enero, cinco meses antes de la celebración del festival.