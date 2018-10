Chicote aboga por una alimentación cardiosaludable para prevenir la diabetes: "Merece el esfuerzo"

Publicado 22/10/2018 17:42:04 CET

Imparte un 'workshop' en Barcelona y recuerda: "La mitad de la gente que la padece ni siquiera lo sabe"

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El chef y presentador Alberto Chicote ha destacado la importancia de seguir una alimentación saludable para prevenir la diabetes tipo II y su relación con el riesgo cardiovascular: "Merece el esfuerzo. Es una cuestión más que de sacrificio, de saber que te vas a encontrar mejor", ha asegurado este lunes en declaraciones a Europa Press.

En un 'workshop' organizado en Barcelona, en el que ha enseñado una receta cardiosaludable a una quincena de pacientes, ha explicado que hace dos años empezó a colaborar con la campaña de Alianza por la diabetes y asumió el reto de cambiar a hábitos más saludables, y desde entonces ha perdido 30 kilos: "Comer adecuadamente no tiene por qué ser comer aburrido".

Se trata del primer acto que realiza la Alianza por la Diabetes en Barcelona, con la que Chicote colabora para "hacer hincapié en el conocimiento de la enfermedad, sorprendentemente muy desconocida, ya que la mitad de la gente que la padece ni siquiera lo sabe", por lo que es importante unos hábitos saludables de alimentación y ejercicio que ayuden a prevenirla.

"El problema añadido que tiene la diabetes es que en sí no duele, no grita, no te molesta. Estás tan a gusto hasta que te hacen un análisis y te lo dicen. Además, en mi experiencia, hay gente que dice que tiene el azúcar alto pero no pasa nada", pero sí que pasa, ha destacado.

NO ES SOLO CUESTIÓN DE AZÚCAR

La dietista y nutricionista Júlia Farré ha explicado a Europa Press que a menudo se percibe que la diabetes es solo cuestión de azúcar, pero no es cierto, y el sobrepeso influye: "Las enfermedades relacionadas con la diabetes son muchas, y ésta no se controla solo con el consumo del azúcar", sino que es necesario evitar el sobrepeso y realizar ejercicio físico.

"La diabetes tipo II se conoce como la diabetes del adulto --aunque también afecta a niños-- porque está vinculada a malos estilos de vida, sobrepeso y sedentarismo", ya que el exceso de grasa acaba provocando diabetes y desórdenes hormonales.

"Toda la grasa del cuerpo está activa metabólicamente, constantemente genera hormonas y sustancias que afectan al cuerpo", y esta afectación puede generar problemas como cáncer, hipertensión y un mal funcionamiento de las tiroides, ante lo que ha destacado que el ejercicio es uno de los factores que más ayuda a controlar el azúcar en sangre.

"CAMBIAR ALGUNAS COSAS"

Chicote ha explicado que cuando asumió el reto incorporó en su día a día ejercicio físico, entrenando al menos una vez al día: "No hace falta convertirse uno en un deportista de élite, es cuestión solo de cambiar algunas cosas en tu vida" y acercarse a los 12.000 pasos diarios que recomienda la OMS, por ejemplo bajando del autobús dos paradas antes o subir un piso de escaleras.

Ha señalado que en la alimentación, la mayoría de la población sabe qué tipo de cosas no son las adecuadas, pero a menudo las siguen comiendo: "Sucumbimos a ese gusto", pero es posible comer con sabor y sano, a la vez que comer bien no significa solo comer lechuga y pescado cocido, es cuestión de planificar un poco, ha reflexionado.

Ha explicado que sigue la dieta mediterránea, con legumbres, desayunando fruta, y tratando de no repetir hidratos de carbono en diferentes comidas del día, lo que le ha llevado a perder peso progresivamente: "La gente me dice que lo he perdido de golpe, pero es que tiene la imagen de cuando grabé 'Pesadilla en la cocina' hace un año y medio", por ejemplo.

Sobre la campaña 'Diabetes por tu corazón', impulsada por Boehringer Ingelheim y Lilly, ha relatado que decidió unirse para dar visibilidad a la enfermedad y a las formas de prevenirla, y porque le pareció "interesante que por primera vez unas farmacéuticas se unieran para prevenir una enfermedad de forma natural, sin añadir fármacos".

CARBOHIDRATOS LENTOS

Farré ha añadido que para un diabético es importante comer carbohidratos complejos --como la quinoa, las legumbres y el pan y arroz integrales--, porque son de absorción lenta y aportan energía de forma sostenida, evitando picos, y ha añadido que tienen que consumirse en cantidades pequeñas, siendo la base de la alimentación las verduras y hortalizas.

"El perfil de las grasas es muy relevante en la dieta de un diabético" ha indicado la dietista, como pescado azul, grasas vegetales -aceite de oliva, de sésamo y aguacate-- y frutos secos, y sobre la caballa, elegida en el plato propuesto por Chicote, ha puesto en valor que es un pescado azul de tamaño pequeño --evitando los metales pesados que se acumulan en pescados grandes--.

Sobre las frutas, ha señalado que es un mito que un diabético no pueda comer fruta, y por ejemplo incorporando trozos en platos en conjunto con otros alimentos no son perjudiciales, mientras que ha propuesto hierbas aromáticas para dar sabor a la comida al cocinar con poca sal, algo necesario para la hipertensión, a menudo relacionada con la diabetes.

La dietista también ha subrayado la importancia de reducir el proceso inflamatorio que conlleva el sobrepeso con una dieta rica en magnesio y potasio --diurético--, baja en sal y con grasas poco saturadas: "La dieta mediterránea es una de las claves pero no la única" --aunque es la que más se ha estudiado- y pueden haber otras, como la asiática, también indicadas.