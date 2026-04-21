CIBER y Boehringer Ingelheim colaboran en la investigación de enfermedades pulmonares intersticiales

Archivo - Oficinas de la empresa alemana Boehringer Ingelheim en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y Boehringer Ingelheim han firmado un acuerdo para impulsar la investigación en enfermedades pulmonares intersticiales, con el foco puesto en los estadios iniciales de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID).

Esta unión pretende avanzar en la comprensión y el abordaje temprano de la fibrosis pulmonar, una enfermedad grave y progresiva caracterizada por una acumulación de tejido cicatricial en el pulmón que en España afecta a 7,6 casos por cada 100.000 habitantes, informa Boehringer Ingelheim en un comunicado este martes.

A través de esta unión, se aplicarán modelos experimentales 'in vitro' y caracterización multiómica de muestras de pacientes para entender mejor los mecanismos profibróticos y el riesgo de progresión, y también se pondrá el foco en los estadios iniciales de las anomalías intersticiales pulmonares (ILAs, por sus siglas en inglés).

La directora científica del área de Enfermedades Respiratorias del CIBER, María Molina, ha afirmado que entender cómo regular las fases tempranas de estas enfermedades de alto impacto en salud "permitirá encontrar tratamientos que curen estas enfermedades y no sólo frenen su progresión", avanzando más rápido a través de esta colaboración público-privada.

La directora de Medical Affairs Specialty Care en Boehringer Ingelheim España, Elena Gobartt, ha explicado que es fundamental buscar este tipo de sinergias "con el fin de promover mejoras que no solo optimicen la práctica clínica y la experiencia de los pacientes, sino que también puedan ser sostenibles y generen un impacto positivo y duradero en el proceso asistencial".