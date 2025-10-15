Cid (Comuns) pide mantener el embargo de armas a Israel "hasta que no finalice la ocupación"

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López (c), y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros (3d), durante una manifestación a favor de Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy está convocada una hue - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado al Gobierno central que mantenga el embargo de armas a Israel "hasta que no finalice la ocupación" de Palestina, y ha situado el alto el fuego como un primer paso.

"Hay que mantener la presión, debemos avanzar hacia un verdadero acuerdo de paz hasta garantizar la viabilidad de un Estado palestino", ha defendido Cid en declaraciones este miércoles ante la Oficina del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Barcelona, en la manifestación de CC.OO. Y UGT de Catalunya por la huelga general por Palestina.

Ha asegurado que la presión internacional no debe parar "hasta que el Gobierno genocida de Netanyahu sea juzgado en la Corte Penal Internacional", ha reclamado que llegue la ayuda humanitaria a Gaza y ha señalado que se deben garantizar los derechos humanos, algo que cree que aún está lejos de ser realidad.