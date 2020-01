El Cidob alcanza el puesto 36 entre los mejores del mundo en el índice Global Go To Think Tank

Publicado 30/01/2020 22:12:28 CET

Intervención de Pol Morillas durante la jornada del Cidob 'War & Peace in the 21st Century' - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) ha subido una posición entre los mejores 'think tanks' del mundo, y ha alcanzado el puesto 36 de 176 en el índice Global Go To Think Tank.

En un comunicado este jueves, el centro dirigido por Pol Morillas ha señalado que, en la categoría que excluye a los centros norteamericanos, han alcanzado el puesto 30 entre 158 'think tanks'.

También ha repetido la octava posición entre los mejores 'think tanks' independientes y ha mantenido el puesto 112 como 'think tank' a seguir.