El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundo

El Circuit de Barcelona-Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como el circuito más sostenible del mundo según el Sustainable Circuit Index 2026, elaborado por la consultora especializada Enovation Consulting.

El reconocimiento reafirma el posicionamiento internacional de una "infraestructura estratégica de país que ha situado la sostenibilidad en el centro de su modelo de desarrollo", informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este jueves.

El circuito, propiedad de la Generalitat de Catalunya, el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló, encabeza la clasificación con 77 puntos y la máxima calificación, por delante de los circuitos de Mugello (Italia) y Silverstone (Reino Unido), que completan el podio.

Entre las principales actuaciones impulsadas en el circuito en los últimos años destaca la instalación de 2.319 placas fotovoltaicas que ocupan una superficie de más de 5.200 metros cuadrados.

A esta apuesta se suma el consumo de electricidad de origen 100% renovable, el uso de combustibles alternativos (HVO) para los generadores durante los grandes eventos y un conjunto de actuaciones destinadas a reducir el impacto ambiental de la actividad.