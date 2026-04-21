La Ciutat de la Justícia incorporará un edificio para ganar espacio para nuevos órganos judiciales

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la modificación del contrato de concesión de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para incorporar progresivamente la totalidad del edificio D, actualmente dedicado a oficinas, ha informado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Esta ampliación permitirá ubicar nuevos órganos judiciales y servicios asociados, reforzando la capacidad operativa de la Ciutat de la Justícia, que había llegado al límite de espacio disponible para absorber el crecimiento de la planta judicial y la implementación del nuevo modelo organizativo derivados de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial.

La ocupación de los espacios se hará de manera gradual entre 2026 y 2030, hasta alcanzar la totalidad del edificio D, de más de 14.000 metros cuadrados, incluyendo también los espacios comunes y 30 plazas de aparcamiento.

El acuerdo incluye las contraprestaciones económicas asociadas al uso, mantenimiento y servicio de los espacios, que la Generalitat abonará a la concesionaria Urbicsa en el marco de un contrato de concesión, con una previsión global de más de 57 millones de euros durante el periodo de 2026 a 2039.

Además, se ha aprobado una inversión específica de 604.682 euros para adecuar la planta séptima del edificio D, que acogerá de forma provisional la Escuela Judicial a partir del 1 de septiembre de 2026, mientras se realizan las obras de adecuación de su sede en la carretera de Vallvidrera de Barcelona.