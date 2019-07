Colau pide a Sánchez que "deje de buscar excusas" a un acuerdo con Podemos

Publicado 17/07/2019 11:09:15 CET

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "deje de buscar excusas" a un acuerdo estable de izquierdas con Podemos.

"Todos estamos viendo que no para de buscar excusas para no hacer un acuerdo que quieren sus propios militantes" y ante el que Sánchez se ha enrocado, primero asegurando que era por un tema de sillas, después por desacuerdos sobre Catalunya y después por la consulta de Podemos, ha asegurado Colau en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha pedido a Sánchez que trate con respeto a su interlocutor y se pongan de acuerdo, como cree que ha hecho BComú en el pacto de gobierno que ha alcanzado con los socialistas en el Ayuntamiento: "Hemos repartido responsabilidades y tenemos un gobierno que es una buena noticia. Y espero que pueda ser en el Estado también".

Colau ha dicho que sería incomprensible que no se alcanzara un acuerdo, porque los servicios públicos y la ciudadanía requieren unos Presupuestos y porque la derecha está creciendo y organizándose: "No juguemos con fuego", ha pedido, y ha dicho que no puede ser que la derecha sume siempre pero que la izquierda se divida.

IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS

La alcaldesa ha destacado la importancia de que tanto el Gobierno central como la Generalitat y el Ayuntamiento cuenten con Presupuestos, porque se acumula "mucho tiempo de excepcionalidad y las instituciones funcionando a medio gas o prácticamente bloqueadas", por lo que los responsables deben hacer un sobreesfuerzo para que las administraciones funcionen, según ella.

Ha afirmado que ha expuesto esta reflexión a JxCat y ERC --que gobiernan en la Generalitat-- como ha recordado que ya hizo el año pasado, cuando su Gobierno municipal propuso articular un acuerdo presupuestario que implicara a las tres administraciones, pero que no se produjo.

Entre los ámbitos que requieren más presupuesto sitúa la atención de personas refugiadas, en la que ha recordado que el Ayuntamiento ha invertido muchos recursos cuando no es su competencia: "Estamos bloqueados en esta sensación de excepcionalidad. Es verdad que hay una excepcionalidad y presos políticos, pero el resto de cosas no pueden esperar más".

También ha pedido más recursos y colaboración de todas las administraciones para atender a menores no acompañados y ha ofrecido al Govern el Ayuntamiento para colaborar para mejorar el modelo, que cree que ha quedado desbordado, ha dicho al ser preguntada por el asunto.