Colau ve "muy difícil" que Israel pare a la Flotilla en Gaza, que llegará con 50 barcos

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que Israel lo tendrá "muy difícil" para parar a la flotilla cuando llegue a Gaza, y prevé que la acaben integrando unas 50 embarcaciones.

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press este miércoles, día en el que se prevé que la flotilla supere la costa sur de Sicilia, para después pasar por Grecia.

"Nos pesa no poder llegar mañana mismo a Gaza, y demostrar que, efectivamente, este corredor humanitario puede abrirse", y ha agradecido que España y otros 15 países hayan pedido protección diplomática para la flotilla, aunque lo ve un gesto insuficiente ante la situación que se vive en Gaza.