Collboni aboga por conectar Mataró y Castelldefels (Barcelona) con el Metro y enlazar la metrópolis

Campos, Sánchez Llibre, Collboni y Alarcón en el ciclo Rethink BCN este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha abogado por conectar Mataró y Castelldefels (Barcelona) con el Metro para enlazar la metrópolis: "No sé si lo veremos, pero llegará", ha augurado.

Lo ha dicho este miércoles en una conferencia en el marco del ciclo Rethink BCN, en la sede de Foment del Treball, ante el presidente y la vicepresidenta de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre y Mar Alarcón, y el ceo de Aigües de Barcelona y director de Acción Social de Veolia, Felipe Campos.

El alcalde ha sostenido que en su primera reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, éste le encomendó como objetivos para la capital catalana "a corto plazo, seguridad; a medio plazo, vivienda, y a largo plazo, más Metro".

De este modo, ha sostenido que conectar Mataró y Castelldefels al suburbano "es la forma de enlazar un área metropolitana de verdad", haciendo que la decisión de movilidad de sus habitantes sea más económica, rápida y eficiente en transporte público que en privado.

"Alguien que coge el coche, y más ahora que gracias a (Donald) Trump y sus aventuras e litro de gasoil está a casi 2 euros, es obvio que si tienes una alternativa de transporte público más eficiente y económica la cogerás", ha argumentado Collboni.

Ha añadido que "las tuneladoras del Metro no se tendrían que parar nunca", y ha afirmado que una vez finalizadas las obras pendientes a nivel de movilidad en la ciudad, como la estación de la Sagrera, la L9 del Metro y la L7 de Ferrocarrils de la Generalitat, se notará un salto de escala importante.

ESPERANZA

Collboni ha destacado como gran novedad en la gestión de Barcelona por parte de su gobierno que la ciudad vuelve a contar con "proyectos de transformación y con un horizonte de esperanza", afrontando retos de futuro en colaboración cuando hace 3 o 5 años no era tan evidente.

"Todo esto lo está haciendo un gobierno que está en minoría", ha recordado el alcalde, que ha reivindicado la gran autopista de transformación que, a su juicio, es la Barcelona del 2035, con grandes objetivos a nivel de movilidad, pero también sociales, de vivienda y culturales.

A nivel de vivienda, ha reconocido como un "tropiezo" no conseguir flexibilizar la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, consiguiendo que la inversión privada fluya en la ciudad consolidada, pero ha afirmado que, pese a todo, se está incrementando el ritmo de construcción en la ciudad hasta los 1.000 pisos al año.

También ha situado como su gran preocupación como alcalde la reducción de desigualdades, poniendo al servicio de toda la ciudadanía la prosperidad de Barcelona y evitando que "haya dos velocidades en el progreso de la ciudad" a través de la intervención pública.

"Cuando se crean los contextos adecuados, y ahora estamos entrando a poner las bases de esta nueva etapa de futuro, la ciudad tira hacia adelante, emprende, tiene iniciativas y encuentra soluciones, y lo estamos haciendo", ha asegurado Collboni.