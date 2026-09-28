Collboni afirma que las políticas públicas "pueden acometer el reto de la vivienda" en España

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la presentación del informe 'Vidas Futuras', en el Disseny Hub Barcelona, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que las políticas públicas "pueden acometer el reto de la vivienda en España", y ha defendido que la regulación impulsada tanto por el Gobierno como la Generalitat ha permitido frenar la subida de los precios del alquiler en Barcelona en los últimos 3 años y tomar la decisión de eliminar 10.000 pisos turísticos.

Lo ha dicho este lunes durante la presentación del informe 'Vidas futuras' en el Disseny Hub de Barcelona, en la que también han intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Collboni ha sostenido que la regulación de la vivienda ha permitido al Ayuntamiento "tomar decisiones directas sobre fondos especulativos, sobre fondos buitre, que compraban edificios en la ciudad, que echaban a sus vecinos para especular", además de exponer que el aumento del presupuesto les ha permitido pasar de construir 500 viviendas de protección anuales a 1.000.

El alcalde ha puesto como ejemplo de la iniciativa del consistorio la compra de la Casa Orsola para proteger a los residentes: "Las políticas públicas funcionan, las instituciones actúan, y si decides tomar ese camino, no otro, el otro es dejar que el mercado siga dictando sus reglas, podemos encontrar soluciones", ha enfatizado.

Al acto han asistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; las conselleras de Educación e Igualdad de la Generalitat, Esther Niubó y Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

"DERECHO A QUEDARSE"

Ha insistido en la defensa del "derecho a quedarse" en Barcelona y ha dicho que imaginar como será el proyecto de vida de los ciudadanos en 2050 es un ejercicio de confianza en el futuro muy necesario porque, ha añadido, es necesario imaginar como será la vida para preguntarse si la población podrá elegir la vida que quiere vivir y hacerlo en el sitio donde quieren vivir.

En este sentido, ha puesto la zona de Glòries, donde se encuentra el Disseny Hub de Barcelona, como uno de los "epicentros de transformación de la ciudad" con más servicios y nuevos espacios para ampliar el parque de vivienda pública, por tal de que la ciudad sea un lugar para vivir y también para trabajar y crear oportunidades.

PAPEL DE LAS CIUDADES

Ha apuntado que las ciudades son "el lugar donde las cosas pasan fundamentalmente en este mundo contemporáneo" y ha dicho que esto lo ha podido comprobar en su reciente viaje a Nueva York (Estados Unidos), donde participó en la cumbre de alcaldes de ciudades Urban20 (U20).

"El reto de la migración, el reto de la vivienda, el reto de la asequibilidad, de ayudar a la gente a llegar a final de mes, que son retos muy cotidianos, muy concretos, pero que son los grandes retos que tenemos las ciudades del mundo hoy en día", ha detallado.