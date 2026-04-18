Collboni apela a "organizar la esperanza de las regiones" y convertirla en mayorías nacionales

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni (c), durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation - Kike Rincón - Europa Press

L'HOPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apelado a "organizar la esperanza de las regiones" y convertirla en votos que permitan formar mayorías nacionales ya que, a su juicio, el momento de la extrema derecha llega a su fin.

"Empieza a haber signos de que se agota. Y se acabará en la medida que demos respuestas", ha sostenido en su intervención este sábado en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

Ha elogiado la victoria de la candidatura pro-europea de Péter Magyar en Hungría y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, "cuando parecía que todo estaba perdido"; ha reclamado la liberación del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y ha augurado el fin de las motosierras en Argentina, en alusión irónica a su presidente, Javier Milei.

SOLUCIONAR LA VIVIENDA

"Somos más de lo que nos quieren hacer creer que somos", ha reivindicado Collboni, y ha apuntado a la vivienda como principal reto que la política debe afrontar.

"La gente no solo nos pide que nos pongamos de pie, que lo hacemos; que digamos que no, que lo hacemos; sino que ofrezcamos soluciones concretas y, una de ellas sin duda, es la vivienda", ha dicho.