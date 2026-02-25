Collboni apuesta por "recoser" la Sagrera con el parque más grande de la ciudad y 11.000 viviendas

Collboni durante el encuentro anual de 'L'alcalde Respon'. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abogado por "recoser" los distritos de Sant Martí y Sant Andreu, comenzando este mismo año, con la reforma del barrio y de la estación de la Sagrera, construyendo 11.000 viviendas, la mitad de ellas públicas; un parque lineal de 4 kilómetros, el más grande de la ciudad; y destinando 480.000 metros cuadrados al sector terciario y económico.

Lo ha anunciado en el encuentro anual con la prensa 'L'alcalde Respon', organizado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya y celebrado en el Disseny Hub Barcelona, donde ha destacado que se invertirán 260 millones de euros hasta 2031, 46 de ellos ya en ejecución este mismo año.

"Queremos romper la idea de que la ciudad está terminada y que no se puede construir nuevas viviendas. Además, a finales de año la infraestructura ferroviaria ya estará terminada y estaremos en condiciones de comenzar a construir este nuevo espacio que cubrirá la estación", ha defendido el alcalde.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)