Collboni asiste a la fiesta anual de la Terraza del Claris de Barcelona

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asistido este jueves a la fiesta anual de la Terraza del Claris en la que el presidente de Derby Hotels Collection, Jordi Clos, y el director general, Joaquim Clos, ejercieron de anfitriones.

El encuentro reúne anualmente a representantes del tejido empresarial y de la sociedad barcelonesa, junto a instituciones y autoridades que dan la bienvenida al nuevo curso, informa la cadena este viernes en un comunicado.

Además del alcalde Collboni, la fiesta contó con la presencia de la familia Clos; los concejales del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, Jordi Valls, Daniel Sirera y Jordi Martí; el director general de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández; la directora general de Turismo de Catalunya, Cristina Lagé; la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, y el subdirector general de Desarrollo Turístico Territorial de la Generalitat, Xavier Font.

También estuvieron presentes el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible, José Antonio Donaire; el gerente del Área de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento, Xavier Patón; el conseller de la Cambra de Comerç, Enric Jové; el gerente de Fundació Barcelona Promoció, Xavier Carbonell; el representante de GSMA, Bob Puglielli, y el ex alcalde de Barcelona, Joan Clos, entre otras personalidades de la sociedad barcelonesa.

AÑO "CRUCIAL"

"Este año ha sido crucial para Derby Hotels Collection por la reforma integral del Hotel The Caesar de Londres, con una inversión de 18 millones de libras (20 millones de euros)", explica la cadena.

Asimismo, la compañía ha reforzado su apuesta por la Plaza Europa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con un nuevo edificio de apartamentos cuyo proyecto se iniciará en los próximos meses, una zona que la cadena considera estratégica por su proximidad a la Fira de Barcelona y por su conexión con Sitges, Gavà y Castelldefels.