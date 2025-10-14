Collboni comparte la iniciativa Mayors for Housing con los alcaldes metropolitanos

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, se ha reunido este martes con alcaldes y concejales de la metrópolis para presentar la iniciativa Mayors for Housing, liderada por Barcelona junto a 16 capitales europeas.

En el encuentro, Collboni ha sostenido que la crisis de la vivienda requiere respuestas urgentes a todos los niveles, europeo, español, catalán y metropolitano, y ha explicado a los representantes municipales las acciones realizadas estos últimos meses por la organización, indica el AMB un comunicado.

"En 9 meses hemos conseguido poner el tema de la vivienda en la agenda de la UE, que Bruselas apruebe la creación de un plan de vivienda a finales de este año y que destine un presupuesto", ha destacado el alcalde, que ha defendido la necesidad de desplegar fondos extraordinarios como se hizo tras la pandemia.

ESFUERZO METROPOLITANO

Con la reunión, Collboni ha reivindicado que el impulso de las políticas de vivienda es un esfuerzo metropolitano que no se puede afrontar únicamente desde un punto de vista local, ya que la realidad de sus vecinos supera los límites municipales.

Con este objetivo, entre 2019 y 2025 el AMB ha impulsado la construcción de 5.000 viviendas sociales y hasta 2030 espera incorporar cerca de 6.000 viviendas más, tanto de alquiler como de compra, para garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos.