Collboni defiende "una tecnología humanista y centrada en las personas"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido "una tecnología humanista y centrada en las personas", así como una inteligencia artificial (IA) transparente e inclusiva.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

También han participado en la cena el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el director general de GSMA, Vivek Badrinath.

Collboni ha dicho que la tecnología está en un momento decisivo y que Europa ha tomado una posición clara: "Defender su modelo tecnológico, abierto, democrático y basado en la regulación".

Ha añadido que la tecnología debe proteger los derechos fundamentales y los principios democráticos, y que Barcelona "se posiciona firmemente con esta posición".

COMPROMISO CON LA PAZ

Collboni ha señalado que Barcelona es una ciudad "profundamente comprometida con la paz, la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional".

"No queremos ni debemos permanecer impasibles", ha dicho, ante el sufrimiento de ciudades que ha calificado de hermanas de Barcelona en Ucrania y Palestina.

Por otro lado, el alcalde de Barcelona ha subrayado que la historia de la relación entre la ciudad y el MWC es "de éxito" y ha señalado el trabajo conjunto realizado en la Mobile World Capital (MWCapital) para convertir el congreso en legado para la ciudad.

VIVEK BADRINATH

Vivek Badrinath ha celebrado el camino creado junto a Barcelona durante los 20 años que el congreso se ha celebrado en Fira de Barcelona.

El directivo ha citado al poeta Pablo Machado y ha dicho que hace 20 años "no había camino, solo una visión del objetivo", y que han creado el camino al andar juntos.

Ha afirmado que el salón de este año intentará responder preguntas como cómo acabar el camino en la tecnología 5G y qué viene después; cómo hacer una inteligencia artificial (IA) escalable y para todo el mundo, o cómo preservar la colaboración global.