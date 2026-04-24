Collboni, Hereu, Menor y Moret abren la 53 Feria de Abril de Catalunya

Filo Cañete, Carlos Prieto, Eva Menor, Jordi Hereu, Daniel Salinero, Jaume Collboni, Lluïsa Moret y Concepció Veray durante el encendido del pórtico de la 53 Feria de Abril de Catalunya, en Barcelona, este viernes - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Turismo, Jordi Hereu; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor; y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, han inaugurado este viernes la 53 Feria de Abril de Catalunya en Barcelona, que se celebrará hasta el 3 de mayo, con el encendido del pórtico.

La inauguración oficial en el Parc del Fòrum de Barcelona también ha contado con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete; el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), Daniel Salinero, y la delegada de la Junta de Andalucía en Catalunya, Concepció Veray.

Este año la feria volverá a ser de entrada libre y gratuita, después de que el año pasado se empezase cobrando entrada, y la feria contará con un 'village' de carácter musical con algunas figuras destacadas del panorama nacional.

Además, el cartel de este año ha vuelto ha seleccionar un elemento destacado de Barcelona para demostrar su vínculo con la ciudad y con la cultura catalana, en este caso la Casa Batlló, integrando el 'trencadís' y sus cúpulas acabadas en forma de cruz con la peineta como símbolo de la Feria de Abril y la cultura andaluza.

EDICIÓN DE 2026

En esta edición se incrementa el aforo hasta las 40.000 personas, lo que representa un incremento del 22% respecto a 2024 y del 60% acumulado sobre las ediciones precedentes, indica la organización en su web.

Con esta medida se intenta evitar lo acontecido en las últimas dos ediciones cuando, "debido al éxito de concurrencia y por haberse alcanzado la cifra máxima de visitantes, hubo que cerrar las puertas del recinto intermitentemente durante varias noches".

También se refuerza la seguridad con 23% más de personal de control de accesos y vigilancia, así como se dota al recinto de cámaras de vigilancia; se amplía la iluminación tanto en el Real como en la zona de atracciones; y también hay mejoras en la configuración del emplazamiento de los viales y de la ubicación de las casetas.

La organización explica que este viernes se distribuirán en las casetas, de forma gratuita, 14.000 raciones de salmorejo, coincidiendo con el Día Internacional del Salmorejo, así como otras 14.000 de gazpacho

SOLIDARIDAD

Entre el centenar de casetas de este año aumenta el número de entidades asociadas presentes, y la feria "refuerza" su vertiente solidaria y de responsabilidad social corporativa y habrá un Punto Lila de información y asesoramiento contra la violencia de género.

Por otra parte, durante algunas horas las atracciones no emitirán música ni sirenas "como medida de sensibilización y respeto hacia las personas autistas".

En colaboración con B:SM, se realizan acciones de retorno social con el barrio cercano al Parc del Fòrum, el barrio del Besòs y el Maresme, como cesión de alimentos sobrantes al Comedor Social de Sant Martí, la contratación de personal del barrio y descuentos en atracciones para jóvenes del entorno.