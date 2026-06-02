Collboni inaugura la reforma de la estación de buses Barcelona Nord, que ve como modelo "del futuro"

Estación de autobuses Barcelona Nord tras la reforma del espacio - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurado este martes la reforma de la estación de autobuses Barcelona Nord, que ha reivindicado como el "modelo de estación del futuro" de la capital catalana, que ha supuesto una inversión de 14 millones de euros, 4,8 de ellos de los fondos Next Generation.

En la presentación del enclave, acompañado por la primera teniente de alcalde y presidenta de BSM, Laia Bonet, el alcalde ha asegurado que la estación supone "un primer paso de la nueva estrategia" de autobuses interurbanos trabajada por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat.

Ha asegurado que la estación, remodelada al estilo de un "pequeño aeropuerto, racional, ordenado y con todos los servicios", sitúa el autobús en el sitio que le corresponde como modo de transporte de primer nivel, avanzándose a la creciente demanda por parte de los usuarios.

AUMENTO EXPONENCIAL

En concreto, el consistorio calcula que desde 2019, la propia Barcelona Nord ha registrado un crecimiento de cerca del 50% en el número de viajeros y tiene previsto que ésta aumente gasta un 30% de cara a 2030, y cifra en 7.000 las entradas y salidas diarias de autobuses interurbanos en la ciudad.

"Cualquier administración debe tener muy presente que esta capilaridad, flexibilidad y economía tiene que incorporarse plenamente como una prioridad en el transporte colectivo", ha defendido Collboni, que ha agradecido a las empresas operadoras su colaboración en el proyecto.

En este sentido, ha afirmado que la estación Barcelona Nord supone un cambio de paradigma tanto en su formato como en la experiencia que ofrece a los usuarios, con una "infraestructura del futuro", más preparada, comprensible y clara.

ESTRATEGIA

Respecto a la estrategia de autobuses interurbanos de la ciudad, que el consistorio está trabajando con la Generalitat, Collboni ha afirmado que está "en fase de análisis" y que reunirá las medidas, nuevos corredores y futuras estaciones de cara al 2035.

Por su parte, Bonet ha afirmado que Barcelona Nord es "la única estación moderna de autobuses" de la ciudad y una de las pocas que reciben autobuses interurbanos, junto a Fabra i Puig y Sants.

El objetivo es que la nueva estrategia, además de modernizar las estaciones actuales, incorpore dos futuros enclaves: por un lado, la nueva estación de plaza Espanya y, por otro lado, la de la Sagrera.

REMODELACIÓN

La reforma, liderada por BSM, se ha centrado en mejorar la experiencia de los pasajeros con un diseño y una distribución más funcional, accesible y eficiente para ellos, teniendo en cuenta que pasan unos 60 minutos de media en ella, además de concentrando todos los servicios en una única planta.

Este nuevo modelo da lugar a un espacio interior de 1.500 metros cuadrados que facilita el recorrido por la estación, con un único punto de entrada y salida por la calle Nàpols, y con espacios más confortables y una renovación de la oferta de restauración.

También se ha actualizado la información digital, instalando pantallas de gran formato en la zona de la entrada y en el vestíbulo central con información en tiempo real sobre los horarios y los andenes, y se han reforzado la atención presencial con un punto de información, un punto de Barcelona Turisme y hasta 15 taquillas de operadores, que han sido renovadas.