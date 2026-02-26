Colonial SFL obtiene un beneficio neto recurrente de 211 millones (+9%) y prevé entrar en Alemania

El presidente de Colonial SFL, Juan José Brugera, y el consejero delegado, Pere Viñolas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto recurrente de 211 millones de euros, un 9% más que un año atrás, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, y ultima su entrada en el mercado alemán este mismo ejercicio.

La socimi obtuvo un resultado neto consolidado de 344 millones de euros, un 12% más que un año atrás, y su beneficio recurrente por acción se situó en 33,6 céntimos, posicionándose en la parte alta de las previsiones (guidance) marcadas por el grupo para el año.

Los ingresos por rentas que ascendieron a 399 millones de euros (8 millones más que en 2024), con un repunte 'like-for-like' (ventas comparables) del 6% (7% en París), impulsado por la fortaleza en el mercado de activos 'prime' y a su capacidad para "capturar incrementos de rentas en nuevos contratos y renovaciones".

El presidente de Colonial SFL, Juan José Brugera, ha explicado en rueda de prensa este jueves junto al consejero delegado, Pere Viñolas, que los resultados "están en la parte alta del objetivo anual" y ha subrayado que el crecimiento operativo ha sido superior al de sus competidores.

Viñolas, por su parte, ha incidido en el récord de contratación de 2025, que fue de 147.500 metros cuadrados firmados y 64 millones de euros en rentas anualizadas (+22%), así como la ejecución de las desinversiones anunciadas el año pasado, que ya se encuentran en el 60% tras obtener 300 de los 500 millones fijados.

OPERACIONES

Estas operaciones, entre las que destaca la venta del inmueble Marceau en París por un importe superior a los 240 millones de euros, han permitido "reducir el apalancamiento" de Colonial SFL, situando el 'Loan-to-Value' (LTV) proforma en el 37,1% y recortando la deuda neta en más de 200 millones de euros.

Preguntado sobre la apertura hacia nuevos mercados, Viñolas ha señalado que las capacidades de Colonial SFL se pueden desarrollar en Barcelona, Madrid, París y otras ciudades de Europa.

"Hemos prestado atención a Alemania y pensamos que podemos entrar en inversiones allí durante este ejercicio. Estamos avanzados y esperamos que en las próximas semanas y meses podamos anunciar cosas concretas sobre esto", ha resuelto.

REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS

El valor bruto de los activos (GAV) se elevó hasta los 12.203 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% (un 3% en términos 'like for like') respecto al año anterior, mientras que el valor neto de los activos (NTA) se situó en 9,70 euros por acción.

Los activos de la compañía en el mercado madrileño han registrado la mayor subida de su valorización, con un repunte del 6%, seguidos de los del barcelonés (+4%) y, finalmente, los del parisino (+2%).

"Las evoluciones de Madrid y Barcelona son muy satisfactorias porque la economía española está atravesando una época de bonanza, lo que hace que la demanda de oficinas atraviese un buen momento", ha celebrado Viñolas, quien observa una "clarísima tendencia" de la concentración de interés del mercado en edificios de valor añadido.

DEUDA

La deuda neta proforma --que incluye las desinversiones realizadas en 2026-- se sitúa en 4.684 millones de euros, lo que supone una reducción del 5% respecto al tercer trimestre de 2025, y una liquidez de 2.235 millones, cubriendo "todos sus vencimientos de deuda hasta el año 2028", con un coste financiero del 1,91%.

Colonial SFL mantiene una calificación crediticia de BBB+ por parte de Standard & Poor's y de Baa1 por parte de Moody's, ambos con perspectiva estable.