El X Comerç 21 de la Diputación de Barcelona y Pimec refuerza la formación en IA en los negocios

Participantes en esta edición del programa Comerç 21. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La X edición del programa Comerç 21 promovido por la Diputación de Barcelona y Pimec Comerç ha reforzado la formación en inteligencia artificial (IA) aplicada a los negocios para las 50 microempresas seleccionadas para participar en él.

En un comunicado este lunes, la corporación ha concretado que las microempresas recibirán asesoramiento individualizado para "aprender a sacar más partido de la IA en sus negocios y utilizarla para prospectar su mercado, atraer clientes potenciales, superar retos y obstáculos y cerrar ventas con eficacia".

El programa de este año ha ampliado el módulo de formación con 4 horas para que los participantes conozcan las funciones básicas de ChatGPT, repasen casos de éxito y "analicen cómo estructurar prompts con instrucciones útiles".

Además, en esta edición se reservan por primera vez 3 plazas para comercio esencial, negocios que "garantizan servicios básicos y actúan como ejes vertebradores de la vida en municipios de poca población".

Ha añadido que, hasta ahora, 423 empresas han participado en la iniciativa, con impacto sobre 1.756 lugares de trabajo, se han impartido unas 10.600 horas de formación colectiva y 8.300 de asesoramiento individual.