La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autorizado a Comforsa el traslado de su domicilio social de Barcelona a Campdevànol (Girona), lo que "culmina el proceso de integración de la actividad de la compañía a las instalaciones de Girona".

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los centros productivos, las funciones de dirección, las áreas financieras y administrativas y la mayor parte de la plantilla se concentran en Campdevànol, por lo que la operación "refuerza la coherencia entre la estructura societaria y la realidad operativa de la empresa", informa el Govern en un un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Conforsa, participada indirectamente al 100% por la Generalitat, opera diversas fábricas en el Ripollès especializadas en la forja y la fabricación de piezas para sectores como los vehículos industriales, la maquinaria de construcción y el transporte marítimo.