Comienza la 7 campaña 'Ningún hogar sin alimentos' impulsada por Fundación La Caixa y CaixaBank

Un voluntario trabajando en la campaña - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima campaña 'Ningún hogar sin alimentos', impulsada por la Fundación La Caixa y CaixaBank, comenzará este martes 9 de junio con el objetivo de garantizar una alimentación "digna" a las familias que acuden a los bancos de alimentos.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) hace un llamamiento a la participación en esta iniciativa, informan los impulsores en un comunicado de este lunes, en el que señalan que desde 2020 la campaña ha recaudado más de 13 millones de euros en toda España y más de 12.500 toneladas de alimentos básicos.

La iniciativa tiene el propósito de fomentar la acción colectiva y "ayudar a frenar la cronificación de la pobreza alimentaria en España", y este año arranca con una aportación de un millón de euros por parte de la Fundación La Caixa, como ya había hecho en las campañas anteriores.

En 2025, recaudó alrededor de 2,1 millones de euros, un importe equivalente a 1.395 toneladas de alimentos básicos, y esta aportación fue distribuida por toda España a través de los bancos de alimentos asociados a Fesbal y de sus casi 6.000 entidades colaboradoras.

El presidente de Fesbal, Pedro Llorca, asegura que detrás de las cifras de pobreza y exclusión social "hay millones de personas y familias que afrontan dificultades reales para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación".

SOLIDARIDAD

"Muchas de ellas siguen viéndose obligadas a tomar decisiones muy difíciles para llegar a fin de mes y a renunciar incluso a aspectos esenciales de su bienestar" y defiende la labor de los bancos de alimentos y hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha afirmado que en España 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, y 1 de cada 3 niños "crece en contextos marcados por la falta de recursos y oportunidades".

"En la Fundación La Caixa trabajamos para romper el círculo de la pobreza mediante programas que impulsan la transformación, pero es imprescindible complementar este acompañamiento con la cobertura de recursos básicos como la alimentación", y remarca que esta campaña se quiere ayudar a combatir esta situación.

NECESIDADES ESENCIALES

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, destaca que la pobreza alimentaria hace que miles de personas en España tengan dificultades para cubrir sus necesidades esenciales: "Ningún hogar sin alimentos' pone el foco en las decisiones difíciles a las que se enfrentan muchas familias cada día para recordarnos que la pobreza es, muchas veces, no poder elegir".

En este contexto, defiende que en CaixaBank trabajan con la Fundación La Caixa y Fesbal para ofrecer distintos canales de donación para que cualquier persona "pueda colaborar de forma sencilla, rápida y cercana, y sumarse a una causa que transforma la solidaridad en alimentos".