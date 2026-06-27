Comienza el XVI Congreso del PP catalán tras constituirse su Mesa, presidida por Santi Rodríguez

Plenario del XVI Congreso del PP de Catalunya - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XVI Congreso del PP de Catalunya ha comenzado este sábado a las 9 con la constitución de su Mesa, presidida por el todavía secretario general de la formación, Santi Rodríguez.

En una intervención inicial, la presidenta de la Comisión Organizadora, Llanos de Luna, ha destacado la gran participación de los afiliados y el "tiempo récord" en que el presidente del partido, Alejandro Fernández, consiguió los avales necesarios para optar a la reelección.

"Cada diputado, cada concejal, cada nuevo voto que se sume al proyecto del PP acercará cada vez más a nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa", ha dicho.

Ha afirmado que el objetivo del congreso es construir "la alternativa que Catalunya necesita con un proyecto fuerte, unido y preparado para liderar ese cambio".

"CONTRIBUIR DE MANERA DECISIVA"

"Queremos más porque Catalunya será decisiva en el cambio político que necesita España. El PP tiene vocación de mayoría. Queremos más porque queremos contribuir de manera decisiva", ha sostenido.

Ha dicho que el partido "ha demostrado que cuando mantiene la coherencia, la firmeza y la defensa de sus principios, acaba recuperando la confianza de los catalanes, y prueba de ello" son los resultados en las últimas elecciones al Parlament, en que pasaron de 3 a 15 diputados.

Asimismo, ha apuntado que el PP catalán quiere que Catalunya "vuelva a ser tierra de liderazgo, de convivencia y de progreso, frente a la división, la confrontación y la falta de dinamismo económico", a la dificultad de acceso a la vivienda, inseguridad o deficiencia de los servicios públicos que, a su juicio, ha provocado el socialismo.

Posteriormente, Santi Rodríguez ha iniciado el cónclave recordando a los miembros del partido que han fallecido en los últimos años, como Josep Piqué, Lluís Caldentey, Esperanza García o Joan Parés.