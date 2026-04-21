El comisario europeo de Vivienda y Energía avisa de un verano "bastante duro" por la guerra en Irán

El comisario europeo de Energía y Vivienda Dan Jorgensen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión en el Ayuntamiento de Barcelona este lunes en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Vivienda y Energía de la Unión Europea (UE), Dan Jorgensen, ha alertado este martes de que hay que prepararse para un verano "bastante duro" por las consecuencias de la guerra en Irán, ya que considera que el mercado mundial está bajo una presión extrema.

"Volar será más caro y, en algunos casos, incluso podríamos ver cancelaciones. Esto debe ser una gran llamada de atención. Debe mostrarnos que la transición hacia fuentes de energía renovables es absolutamente necesaria", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Ha expresado que cree que los precios se mantendrán altos durante bastante tiempo y que "incluso si mañana se declara la paz, nos esperan semanas, meses y hasta años difíciles en lo que respecta a los precios de la energía" porque la infraestructura de gas natural de Oriente Medio, especialmente la de Qatar, ha sufrido un retroceso tal que tardará años en recuperarse.

Preguntado por si augura la misma situación para el petróleo, ha señalado que esta es "algo diferente" y que la producción puede recuperarse más rápidamente, por lo que apunta a una cuestión de semanas.

Ha explicado que, desde que comenzó la guerra en Irán, la UE ha pagado más de 20.000 millones de euros extra por la energía: "Mientras importemos más de 370.000 millones de euros anuales en combustibles fósiles, seremos demasiado vulnerables".