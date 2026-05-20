Comuns ofrece a Illa "recalendarizar" propuestas presupuestarias para que pueda pactar con docentes

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "recalendarizar" algunas de las propuestas que su partido pidió al Govern para aprobar los Presupuestos para que el Ejecutivo tenga los recursos necesarios para lleguar a un acuerdo con los sindicatos educativos.

"Por los Comuns no quedará", ha dicho Albiach en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, y ha añadido que si lo que necesita el Ejecutivo es más margen presupuestario y más recursos, están dispuestos a flexibilizar el calendario para que se cumplan sus demandas.

"Si el Govern necesita más margen presupuestario para llegar a un acuerdo con los sindicatos, con los docentes, y necesita más recursos para hacerlo posible, nosotros estamos dispuestos a recalendarizar algunas de nuestras propuestas para que esto sea así", ha afirmado.

Albiach ha dicho que se abren a ello porque Catalunya necesita soluciones y que, de esta forma, el Govern no tendrá excusas: "Sí, tenemos un primer acuerdo, que es bueno, que debe desplegarse con todos los recursos, con toda la celeridad, con toda la fuerza, pero sobre todo también necesitamos seguir avanzando".

Illa ha recogido el guante: "Celebro también la flexibilidad que usted ha expresado por, si hicieran falta más recursos, poder encontrarlos con la ayuda de su grupo", ha manifestado.

Los Comuns y el Govern alcanzaron en febrero un acuerdo presupuestario, que tras el fracaso de las negociaciones con ERC en marzo pidieron renegociar, y lo están haciendo esta semana, coincidiendo también con la reunión que este miércoles tiene la conselleria de Educación con los sindicatos docentes.