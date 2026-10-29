El congreso de infraestructuras verdes WGIC pide planificarlas "tan seriamente como las carreteras"

Archivo - Fuente Miralls d'Aigua en el Parc de les Glòries de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El World Green Infrastructure Congress 2026 (WGIC26), el congreso internacional sobre infraestructuras sostenibles organizado por la Universitat de Lleida y la World Green Infrastructure Network (WGIN), ha pedido que se planifiquen las infraestructuras verdes "tan seriamente como las carreteras", informa en un comunicado este jueves.

El evento finalizó el pasado miércoles las sesiones plenarias, después de dos jornadas de debate celebradas en Barcelona para debatir sobre cómo integrar la infraestructura verde en el futuro de las ciudades, con un balance de 48 países asistentes y 300 asistentes en las salas.

En la inauguración del WGIC26, el eurodiputado Marcos Ros propuso elevar del 8% a "al menos un 13%" la parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) destinada al desarrollo urbano sostenible en el próximo presupuesto europeo 2028-2034.

Además de la intervención de Ros, el congreso también ha destacado la participación en las sesiones plenarias de la investigadora del Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), Chiara Farinea, que ha reivindicado la necesidad de adaptar el diseño botánico de la ciudad al clima actual.

La jefa del departamento de Biodiversidad del Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, Coloma Rull, por su parte, ha defendido que es "indispensable" repensar el modelo de ciudad actual, y ha mencionado ejemplos como los parques de Can Batlló y de Glòries, en Barcelona.