Constituida la Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons de l'Est de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) ha impulsado la creación de la Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons de l'Est de Terrassa (Barcelona), según ha informado este lunes en comunicado Cecot, la patronal a la que está asociada.

La entidad nace "con la voluntad de representar y defender los intereses comunes de las empresas ubicadas en este ámbito", y la constitución se formalizó en la sede de Cecot a finales del mes de julio.

Con la aparición de esta asociación, presidida por Ferran Cusidó, Terrassa acumula 12 asociaciones empresariales entre los dieciséis polígonos de actividad económica que tiene la ciudad.