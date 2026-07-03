Helicóptero durante un incendio forestal, a 26 de junio de 2026, en Tiana, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Pedret i Marzà (Girona) la madrugada de este viernes, donde siguen 2 dotaciones para revisar la superficie afectada y vigilar las fumarolas para evitar posibles reavivadas del fuego, apuntan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio se declaró este jueves por la tarde y los bomberos lograron estabilizarlo sobre las 21 horas.

Los efectivos intensificaron su trabajo antes del ocaso porque en la zona soplaba viento de tramuntana y llegaron a trabajar un total de 20 dotaciones.